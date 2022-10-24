Украинские воины сбили третий вертолет окупантов за сутки

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Как проинформировали военные, третий за сутки ударный вертолет сбили 24 октября около 21:30, также в Бериславском районе над Херсонщиной.

"Подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВС Украины сбило третий за сутки российский вертолет Ка-52. Возможно, с двигателями от украинского производителя", – говорится в сообщении.

Днем 24 октября Противовоздушная оборона ВСУ за полчаса сбила два российских ударных вертолета в этом же районе над Херсонской областью.

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