Украинские воины сбили третий вертолет окупантов за сутки
Над Херсонщиной вечером 24 октября сбили третий за сутки вертолет россиян Ка-52 "Аллигатор"
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Как проинформировали военные, третий за сутки ударный вертолет сбили 24 октября около 21:30, также в Бериславском районе над Херсонщиной.
"Подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВС Украины сбило третий за сутки российский вертолет Ка-52. Возможно, с двигателями от украинского производителя", – говорится в сообщении.
- Днем 24 октября Противовоздушная оборона ВСУ за полчаса сбила два российских ударных вертолета в этом же районе над Херсонской областью.
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