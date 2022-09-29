Украинские воины сбили над Николаевщиной два российских штурмовика Су-25
Зенитчики Одесской бригады 29 сентября сбили два российских штурмовика Су-25 в небе над Николаевской областью
Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.
"29 сентября около 17:00 в Баштанском районе Николаевщины воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских штурмовика Су-25", – говорится в сообщении.
В Воздушных силах добавили, что в течение вчерашних суток, кроме уничтоженных 4 ракет Х-59, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ликвидировали три вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
- Вечером 28 сентября украинская ПВО уничтожила 4 из 5 ракет Х-59, которыми россияне обстреливали Запорожье и Днепропетровщину.
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