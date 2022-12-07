Украинские воины сбили 17 вражеских беспилотников и ударили по нескольким районам сосредоточения российских солдат и техники
За минувшие сутки, 6 декабря, защитники Украины сбили 14 ударных дронов типа Shahed-136, один БПЛА "Орлан-10" и еще 2 вражеских беспилотника, тип которых уточняется
Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 7 декабря.
В свою очередь авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
А подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов оккупантов.
- За сутки, 5 декабря, морские пехотинцы ВСУ демилитаризовали российское хранилище с боеприпасами на оккупированных территориях и 2 беспилотника.
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