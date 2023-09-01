Украинские воины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, продолжаются тяжелые бои
На 1 сентября Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
По направлению Новоданиловка - Новопрокоповка наши военные имели успех, ныне закрепляются на достигнутых рубежах, наносят поражение по целям армии РФ и ведут контрбатарейную борьбу.
Также на Бахмутском направлении ВСУ наступают южнее города Бахмут.
"Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новоегоровки. Идут тяжелые бои", - добавляют в пресс-службе.
В то же время и противник вел бесполезные наступательные действия вблизи Марьинки, Новомихайловки Донецкой области и Вербового Запорожской области. В результате боев российские войска несут значительные потери в живой силе, вооружении и технике, пытаются перемещаться и применяют резервы.
- С начала полномасштабной войны в Украине армия РФ потеряла 263490 военных, 4459 танков, 4421 БПЛА и 8613 боевых бронированных машин.
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