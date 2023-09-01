Украинские воины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, продолжаются тяжелые бои

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

По направлению Новоданиловка - Новопрокоповка наши военные имели успех, ныне закрепляются на достигнутых рубежах, наносят поражение по целям армии РФ и ведут контрбатарейную борьбу.

Также на Бахмутском направлении ВСУ наступают южнее города Бахмут.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новоегоровки. Идут тяжелые бои", - добавляют в пресс-службе.

В то же время и противник вел бесполезные наступательные действия вблизи Марьинки, Новомихайловки Донецкой области и Вербового Запорожской области. В результате боев российские войска несут значительные потери в живой силе, вооружении и технике, пытаются перемещаться и применяют резервы.