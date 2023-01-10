Украинские воины поразили вражеский катер в дельте реки Днепр
В Генштабе Вооруженных Сил Украины уточнили, что украинские воины поразили российский катер в дельте реки Днепр
Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .
"В дельте реки Днепр, в районе острова Беллогрудый, силы обороны Таврического направления артиллерийскими средствами поразили вражеский катер", - пишет пресс-служба.
В настоящее время тип уничтоженного украинскими защитниками катера РФ уточняется.
Утром Генштаб сообщил о поражении российского судна. Также за сутки Россия потеряла на войне в Украине 710 кафиров и 4 беспилотника.
Остров Белорудый – относится к Голопристанскому городскому совету, находится в дельте Днепра, в плавнях между Херсоном и Голой Пристанью.
- В понедельник, 9 января, российские кафиры нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате чего погибли два человека.
- По данным Генштаба, россияне ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, сосредоточились на захвате Донбасса.
- Воины сил специальных операций в ночь на 10 января провели военную операцию по захвату позиций врага и уничтожению российских оккупантов в окрестностях Бахмута. В результате проведенной операции бойцы ССО уничтожили 13 российских военных и еще 5 взяли в плен.
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