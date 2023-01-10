Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .

"В дельте реки Днепр, в районе острова Беллогрудый, силы обороны Таврического направления артиллерийскими средствами поразили вражеский катер", - пишет пресс-служба.

В настоящее время тип уничтоженного украинскими защитниками катера РФ уточняется.

Утром Генштаб сообщил о поражении российского судна. Также за сутки Россия потеряла на войне в Украине 710 кафиров и 4 беспилотника.

Остров Белорудый – относится к Голопристанскому городскому совету, находится в дельте Днепра, в плавнях между Херсоном и Голой Пристанью.

В понедельник, 9 января, российские кафиры нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

По данным Генштаба, россияне ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, сосредоточились на захвате Донбасса.

Воины сил специальных операций в ночь на 10 января провели военную операцию по захвату позиций врага и уничтожению российских оккупантов в окрестностях Бахмута. В результате проведенной операции бойцы ССО уничтожили 13 российских военных и еще 5 взяли в плен.