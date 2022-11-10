Украинские воины поразили несколько районов сосредоточения врага и 4 позиции средств ПВО

Об этом в утренней сводке 10 ноября написал Генштаб ВСУ.

Так, под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

За прошедшие сутки Силы обороны на разных направлениях сбили 5 беспилотников "Шахед" и 3 "Орлана".

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и другие важные военные объекты оккупантов.

Авиация ВСУ в течение 8 ноября нанесла по врагу 18 ударов. Также подтверждено уничтожение 15 единиц техники врага и ранение и уничтожение до полутора сотен оккупантов в Запорожье.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb