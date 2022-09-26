Украинские воины показали, как уничтожают технику армии РФ вместе с оккупантами
Десантники ВСУ уничтожили танк, две боевые машины пехоты, инженерная машина разграждения, второй модели и плавучий бронетранспортер вместе с экипажами
Об этом информируют Десантно-штурмовые войска ВСУ .
"Воины инженерно-саперного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины рассказывают, как благодаря грамотно установленным минно-взрывным заграждениям, на одном из участков было сорвано наступление подразделения противника", - говорится в сообщении.
Известно, что десантники уничтожили пять единиц боевой и специальной техники врага, в том числе российский танк, две БМП, инженерную машину разграждения ИМР-2 и бронетранспортер МТ-ЛБ. Сообщается, что вместе с техникой были ликвидированы и экипажи и личный состав.
"К уничтожению бронетехники техники противника и его десанта также присоединились воины противотанкового подразделения и артиллерии Николаевской бригады ДШИ ВС Украины, проведшие окончательную "демилитаризацию" вражеского подразделения", - добавили в ведомстве.
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