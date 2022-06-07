Украинские воины показали, как почти в упор уничтожили российскую бронемашину

Видео Командование Сил специальных операций обнародовало в фейсбуке.

"Видео с несколько эмоциональным комментарием воинов ССО. Впрочем, каким оно еще может быть, когда почти в упор расстреливаешь из РПГ вражескую бронемашину", - говорится в сообщении.

Как отметили в ССО, эту БМП-2 операторы обнаружили во время проведения специальной разведки.

"И, решив не терять времени ни секунды, уничтожили технику противника", - подытожили в Командовании ССО.

Напомним, Россия усилила обстрелы вблизи Изюма и готовится к наступлению на Донбасс с севера.

7 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне штурмуют Северодонецк и пытаются наступать на Изюм и Славянск .

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