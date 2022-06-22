Украинские воины почти полностью уничтожили "элиту" российской армии, которую готовили к войне с НАТО - перехват СБУ

Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчика, перехвативший СБУ.

Как известно из перехваченного разговора, Вооруженные Силы Украины разбили подразделения Западного военного округа РФ, живыми остались те, кто отказался наступать.

Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нет. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок чисто добровольцы едут и все", – рассказывает жене оккупант, подразделение которого находится на Харьковщине.

По его словам, в боях в Украине погибли многие офицеры, не хватает водителей, а силы пехоты используют как "живое мясо". Поэтому российская армия вынуждена топтаться на месте и не имеет успехов.

В Западный военный округ РФ входят, в частности, Москва, Санкт-Петербург и военная элита, которую готовили для противодействия силам НАТО.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун в эфире Эспрессо рассказал, что Россия вынуждена привлекать к мобилизации пенсионеров и тех, кто был в запасе – "сомнительного качества команду"

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