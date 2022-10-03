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Украинские воины отразили вражеские атаки в районах 8 населенных пунктов: где именно

3 октября, 2022 понедельник
07:56
война с Россией

За 2 октября от вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов Украины. Однако Силы обороны отразили атаки противника в районах Зайцево, Бахмутского, Бахмута, Одрадовки, Выемки, Спорного, Невельского и Первомайского

Об этом пишет Генштаб ВСУ в своем утреннем своде от 3 октября в фейсбуке .

Россия продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и помещениям мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - говорится в сообщении.

Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов с РСЗО.

От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них - Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. В других направлениях захватчик совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области
  • на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменное и Спорное
  • на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Федоровка, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповка и Юрьевка
  • на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Зализничка.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.

"Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла семь ударов. Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су -25 и восемь беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки, в частности, поразили два командных пункта, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также восемь других важных объектов противника.

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