Украинские воины отразили штурм РФ неподалеку от Прудянки на Харьковщине и Мазановки на Донетчине, - Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины отразили штурм российских оккупантов неподалеку от Прудянки на Харьковщине и Мазановки Донецкой области. Рашисты отошли на ранее занятые территории
Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .
На Волынском и Полесском направлениях наступления противника не зафиксировано. Известно, что с 1 июля началась ротация ВС Беларуси в Брестской области. Также усиливают противовоздушную оборону по пути Восточного военного округа РФ.
На Северском направлении противник охраняет украинско-российскую границу. РФ со своей территории обстреляла позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру вблизи Бачевска и Волковки Сумской области.
На Харьковском направлении кафиры обороняют занятые позиции. Обстреливал из артиллерии вблизи населенных пунктов Русская Лозовая, Победа, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Милова, Протопоповка, Питомник, Прудянка и Норцовка. Авиаудару враг нанес неподалеку от Мосьпанова и Гракова.
Украинские защитники отбили штурм недалеко от Прудянки.
На Славянском направлении решисты обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии около населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.
Несколько раз пытались штурмовать неподалеку от Мазановки, впрочем получили отпор и отошли.
В Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на закреплении в районе Лисичанска и Верхнекаменки. Безуспешно наступали близ Белогоровки.
На Бахмутском направлении армия РФ обстреливала неподалеку от Новолуганского и Майского. Нанесла авиаудара вблизи Покровского. Пытается наступать в районе Спорного, бои продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское.
На Южнобужском направлении российские кафиры обстреливают населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационный удар вблизи Ивановки.
Российские кафиры наносят систематические ракетные удары на Николаевском направлении .
"В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций Украины и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины работала фактически по всем направлениям боевых действий – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Совершила почти полтора десятка групповых вылетов", - говорится в сообщении.
Украинские воины уничтожили два полевых состава боеприпасов и около двадцати единиц вражеской техники.
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