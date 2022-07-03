Украинские воины отразили штурм РФ неподалеку от Прудянки на Харьковщине и Мазановки на Донетчине, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях наступления противника не зафиксировано. Известно, что с 1 июля началась ротация ВС Беларуси в Брестской области. Также усиливают противовоздушную оборону по пути Восточного военного округа РФ.

На Северском направлении противник охраняет украинско-российскую границу. РФ со своей территории обстреляла позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру вблизи Бачевска и Волковки Сумской области.

На Харьковском направлении кафиры обороняют занятые позиции. Обстреливал из артиллерии вблизи населенных пунктов Русская Лозовая, Победа, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Милова, Протопоповка, Питомник, Прудянка и Норцовка. Авиаудару враг нанес неподалеку от Мосьпанова и Гракова.

Украинские защитники отбили штурм недалеко от Прудянки.

На Славянском направлении решисты обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии около населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

Несколько раз пытались штурмовать неподалеку от Мазановки, впрочем получили отпор и отошли.

В Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на закреплении в районе Лисичанска и Верхнекаменки. Безуспешно наступали близ Белогоровки.

На Бахмутском направлении армия РФ обстреливала неподалеку от Новолуганского и Майского. Нанесла авиаудара вблизи Покровского. Пытается наступать в районе Спорного, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское.

На Южнобужском направлении российские кафиры обстреливают населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационный удар вблизи Ивановки.

Российские кафиры наносят систематические ракетные удары на Николаевском направлении .

"В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций Украины и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины работала фактически по всем направлениям боевых действий – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Совершила почти полтора десятка групповых вылетов", - говорится в сообщении.

Украинские воины уничтожили два полевых состава боеприпасов и около двадцати единиц вражеской техники.

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