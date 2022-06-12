Об этом сообщает фейсбук Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В приграничных районах Беларуси оборудуют пункты пропуска и развертывают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.

На Северском направлении противник продолжает усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В Белгородской и Курской областях продолжено воздействие повышенного уровня террористической угрозы. Россия продолжает обстреливать из минометов в приграничных районах, агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи населенных пунктов Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.

В Харьковском направлении без существенных изменений. Враг систематически обстреливал позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру недалеко от Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Нанес авиаудара в районе Мосьпаново.

В Славянском направлении продолжаются артобстрелы со стороны врага в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Пытается закрепиться в Богородичном, продолжаются боевые действия.

На Лиманском направлении противник увеличил интенсивность применения артиллерии – реактивных систем залпового огня вблизи Шипиловки и Дроновки. Перегруппировывает войска.

На Северодонецком направлении кафиры ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, ныне без успеха. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции ВСУ по минометам, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от населенных пунктов Камышеваха, Горное, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское. Российские кафиры нанесли авиаудара близ Покровского.

Кроме того, противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Николаевка, однако получил отпор и отошел. Украинские защитники отразили наступление в районе населенного пункта Врубовка и Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру вблизи населенных пунктов Желанне, Авдеевка, Карловка, Угледар и Орехов. На отдельных направлениях развертывает дополнительные подразделения.

На Южнобужском направлении противник обороняется. Рашисты обстреливали подразделения наших войск по артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня. Пытались вести контрбатарейную борьбу. Обстреляли населенные пункты Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.

За прошедшие сутки потери РФ: 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 7 БПЛА, более 10 единиц автомобильной техники и до 150 человек живой силы.

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