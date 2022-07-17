Украинские воины отразили наступление кафиров в Верхнекаменке и Ивано-Дарьевке в Донецкой области, - Генштаб
В Донецкой области рашисты штурмовали вблизи населенных пунктов Ивано-Дарьевки и Верхнекаменки. ВСУ отразили наступление кафиров
Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .
На Волынском и Полесском направлениях – в приграничных районах Брестской области действует ограничение на посещение леса местным населением.
На Северском направлении армия РФ нанесла авиаудар вблизи Эсмани Сумской области. Периодически осуществляет воздушную разведку и артиллерией обстреливает позиции ВСУ в приграничных районах Черниговщины и Сумщины.
На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи: совершил обстрелы населенные пункты Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник и Верхний Салтов. В этом районе разведывал БПЛА "Орлан-10".
В Славянском направлении рашисты обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Дибровного, Никольского, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья и Курульки.
Враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звоновки, Миньковки и Райгородка. Штурмовал вблизи населенного пункта Ивано-Дарьевка, потерпел поражение. Также пытался продвинуться в направлении Верхнекаменки, успеха не имел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.
На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции ВСУ в районе Новолуганского, Берестового, Белороговки, Вершины, Выемки, Сухой Балки, Александрополя и территории Углегорской ТЭС. Также захватчики нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска. Украинские защитники отбили разведку вблизи Берестового и Белогоровки.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций наших воинов. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков.
На Южнобужском направлении ведет огонь в районах населенных пунктов Нововоронцовка, Кобзарцы, Благодатное, Белая Криница, Трудолюбовка, Новогригоровка, Оленевка, Прибугское, Александровка, Лупарево и других.
Рашисты нанесли ракетные удары по Николаеву. Сохраняется угроза повторения обстрелов.
"Для выявления изменений в положении наших войск и корректировке огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического и тактического уровней. Противник продолжает инженерное оборудование позиций", - говорится в сообщении.
Российские оккупанты ищут разные способы, чтобы не участвовать в боевых действиях, после того, как ВСУ нанесли значительные потери рашистам.
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