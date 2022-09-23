Украинские воины отразили атаки врага в районе 8 населенных пунктов
В результате действий войск РФ за 22 сентября пострадало более 45 населенных пунктов Украины. Однако ВСУ отразили атаки противника в районах Купянска, Спорного, Майорска, Зайцево, Авдеевки, Новомихайловки, Опросного и Каменки
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Противник продолжает выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержания захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши вдоль всей линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции, ведет воздушную разведку", - говорится в сообщении.
Также враг не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается для всей территории Украины.
За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
От вражеских ударов пострадали более 45 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Пришиб, Яровая, Спорное, Веселое, Бахмут, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Кривой Рог, Белогорье, Запорожье, Белогорка, Первомайское, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Пруд, Миролюбовка и Новогригоровка.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Ездецкое Сумской области
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск
- на Краматорском направлении – Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Приши и Северск
- на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка
- на Авдеевском направлении – Красногоровка, Опросное, Марьинка, Новомихайловка
- на Новопавловском направлении – Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времевка, Новоукраинка, Большая Новоселка
- в Запорожском направлении противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Железнодорожное и Ровнополье.
На Южнобужском направлении обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опросное и Каменка.
В свою очередь авиация Сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, уничтожили вертолет Ми-8 и 9 беспилотников оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия Украины за минувшие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по 6 пунктам управления, 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, 3 позициям ПВО, 3 – артиллерии, а также 3 складам боеприпасов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.75
Покупка 40.75Продажа 41.81
-
EUR
Покупка 39.93Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное