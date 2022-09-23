Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Противник продолжает выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержания захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши вдоль всей линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции, ведет воздушную разведку", - говорится в сообщении.

Также враг не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается для всей территории Украины.

За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеских ударов пострадали более 45 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Пришиб, Яровая, Спорное, Веселое, Бахмут, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Кривой Рог, Белогорье, Запорожье, Белогорка, Первомайское, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Пруд, Миролюбовка и Новогригоровка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Ездецкое Сумской области

– в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Ездецкое Сумской области на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск

– в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск на Краматорском направлении – Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Приши и Северск

– Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Приши и Северск на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка

– Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка на Авдеевском направлении – Красногоровка, Опросное, Марьинка, Новомихайловка

– Красногоровка, Опросное, Марьинка, Новомихайловка на Новопавловском направлении – Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времевка, Новоукраинка, Большая Новоселка

– Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времевка, Новоукраинка, Большая Новоселка в Запорожском направлении противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Железнодорожное и Ровнополье.

На Южнобужском направлении обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опросное и Каменка.

В свою очередь авиация Сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, уничтожили вертолет Ми-8 и 9 беспилотников оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия Украины за минувшие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по 6 пунктам управления, 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, 3 позициям ПВО, 3 – артиллерии, а также 3 складам боеприпасов.

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