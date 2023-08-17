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Украинские воины отминусовали вражеский Ка-52 под Бахмутом

17 августа, 2023 четверг
08:24
Война с Россией

Утром 17 августа Вооруженные Силы Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 в Донецкой области

Об этом рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в телеграме.

Россияне потеряли вертолет на Бахмутском направлении.

"Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении! Спасибо подразделению ЗРВ Воздушных сил за успешную боевую работу! Вместе – к победе!" – написал он.

  • Всего с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину армия РФ потеряла 314 вертолетов, сегодняшний стал 315-м.
Россия
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Военные новости
потери окуппантов
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