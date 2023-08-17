Об этом рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в телеграме.

Россияне потеряли вертолет на Бахмутском направлении.

"Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении! Спасибо подразделению ЗРВ Воздушных сил за успешную боевую работу! Вместе – к победе!" – написал он.