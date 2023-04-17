Об этом говорится в вечернем обращении за 17 апреля.

Зеленский отметил, что ожидает от следующего "Рамштайна" "основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя".

"Агрессор должен проиграть. И это наша общая ответственность с партнерами – выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы нашу общую победу ускорить", - сказал он.

Глава государства также подписал указ о награждении государственными наградами 127 бойцов ВСУ, из которых 68 – посмертно.

"Очень важно это понимать: каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия задерживаются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, относительно дальнобойности или других качественных характеристик, – каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было это время… Время, которое тратится, чтобы убедить и чтоб все же состоялись поставки необходимого оружия", - подчеркнул президент.