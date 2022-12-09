Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 декабря.

За прошедшие сутки, 8 декабря, подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки на Луганщине и Клищиевке и Марьинке Донецкой области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса захватчиков.

В течение 7 декабря украинские воины поразили 2 склада с боеприпасами, 6 пунктов управления и 22 района сосредоточения личного состава врага.

Также в Генштабе подтверждают , что в результате огневого поражения районов сосредоточение оккупантов в Запорожье около 240 российских солдат ранены.

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