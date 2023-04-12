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Украинские воины отбили 34 атаки врага на Донетчине, - Генштаб

12 апреля, 2023 среда
18:27
война с Россией

В Генштабе заявили о проверке боевой готовности врага в Беларуси, осуществляется доукомплектование подразделений, а на Донетчине наши воины отразили 34 атаки РФ

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

За сутки 12 апреля российские войска нанесли 19 авиационных ударов, более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских бойцов и инфраструктуры мирных населенных пунктов. Есть раненые.

Несмотря на многочисленные потери в технике и силе, РФ продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за сутки отбиты 34 атаки врага.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться в Белоруссии. Продолжается проверка боевой готовности. Отдельные части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование подразделений, которые привлекаются к проверке, осуществлено путем призыва военнослужащих запаса.

Противник продолжает держать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. За сутки враг обстрелял населенные пункты Галагановка, Железный Мост, Архиповка Черниговской области; Мефодиевка, Белополье, Волфино, Кондратовка, Варачино, Басовка, Запсилье Сумской области, а также Ветеринарное, Вовчанск, Варваровка, Землянки, Комиссарово и Колодязное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Дворична, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия вблизи Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Песчаное, Кузьмино и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. В течение суток Россия пыталась наступать в районе севернее Хромово и возле Богдановки. ВСУ отразили около 18 атак. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Дружба и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступление в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку, где отбиты 14 вражеских атак. В то же время российским обстрелам подверглись Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток армия РФ не наступала, а только обстреливала населенные пункты Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях идет оборона противника. РФ била, в частности, по Времивке и Новополью Донецкой области; Гуляйполюе, Зализнычному, Белогорью, Малой Токмачке, Каменскому Запорожской области; Качкаровке, Веселому, Антоновке, Инженерному, Зеленовке Херсонской области и городу Херсон.

Оккупанты обустраивают базы в школах на Херсонщине, в регионе назревает гуманитарный кризис

Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях в собственных целях, обустраивают в них свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" - школьниками и преподавательским составом.

Так, в город Скадовск Херсонской области, за последние дни, прибыли подразделения российских оккупационных войск из числа мобилизованных. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми.

В то же время во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая власть значительно ограничила поставки всех видов лекарства в аптеки.

ВСУ уничтожили вражеский дрон и радиолокационную станцию противника

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит российский БПЛА типа "Орлан – 10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов противника, а также радиолокационную станцию.

  • Ранее ВСУ уничтожили пункт управления россиян во временно оккупированном Скадовском районе.
  • В утренней сводке Генштаб ВСУ отчитывается, что вражеские войска сосредоточены на наступлении по Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям. Однако ВСУ отбили 72 атаки, поразили районы скопления россиян и сбили 2 дрона.
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Бахмут
наступление ВСУ
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