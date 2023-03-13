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Главная война с Россией Украинские воины отбили 102 атаки российской армии, а в Донецкую область враг доставляет узников, среди них женщины, - Генштаб

Украинские воины отбили 102 атаки российской армии, а в Донецкую область враг доставляет узников, среди них женщины, - Генштаб

13 мартa, 2023 понедельник
06:39
война с Россией

За минувшие сутки 12 марта ВСУ отбили свыше 100 атак противника. В то же время РФ доставляет поездами заключенных в Донецкую область, среди них вагон с женщинами

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Понеся потери в войне РФ использует альтернативные источники пополнения живой силы. На прошлой неделе отметили движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов – с осужденными женщинами.

Противник нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов по Украине в течение суток, под обстрелом была гражданская инфраструктура

Россия продолжает применять тактику террора, осуществляет не выборочные обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

За минувшие сутки враг нанес три ракетных удара, в том числе по гражданской инфраструктуре города Славянск Донецкой области, также 8 авиаударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – без существенных изменений. Противник вблизи нашей госграницы, однако наступательных группировок нет. Продолжаются работы по оборудованию позиций в приграничных районах Белгородской области. В течение суток рашисты обстреляли районы населенных пунктов Волфин Сумской области и Стрелка, Малые Проходы, Красное, Большой Бурлук и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается прорвать оборону ВСУ. Вел бесполезное наступление вблизи населенных пунктов Двуречная, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменское. Гатив по артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Северск и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении русская армия не оставляет попыток захватить Бахмут. Украинские воины отразили атаки в районах Васюковки, Миньковки, Орехово-Василовки и Ивановского. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Курдюмовка, Озеряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях вражеское войско совершило бесполезные наступательные действия вблизи населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа. Вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов недалеко от линии столкновения, в частности, Бердычи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Острое, Победа, Угледар, Времевка и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка в Херсонской и Тамарино и Очаков Николаевской области.

Оккупанты вывозят из тренировочного центра ЗАЭС учебное оборудование

Российские захватчики продолжают грабить временно оккупированные территории. В городе Энергодар рашисты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции оборудование, где проводилось повышение квалификации работников.

ВСУ поразили пункт управления и районы сосредоточения врага

Российский агрессор не оставляет намерений по оккупации Украины. Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных направлениях.

В течение суток украинская авиация ударила по зенитно-ракетному комплексу армии России, а также 6 ударов – по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления оккупантов, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два состава боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.

Россия
военные силы Украины
Донетчина
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
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