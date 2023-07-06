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Украинские воины освободили уже около 1900 городов и сел, – Зеленский

6 июля, 2023 четверг
21:41
Война с Россией

За время после полномасштабного вторжения России, от 24 февраля прошлого года, украинские воины освободили от оккупации около 1900 городов и сел

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с представителями болгарских политических кругов, общественности и СМИ в Софии.

"Около 1900 городов и сел украинской земли наши воины уже освободили за время после 24 февраля прошлого года. Действительно, нам предстоит пройти еще очень-очень непростой путь до освобождения от оккупации всей нашей территории, но не забывайте, как все начинается, как все начиналось и что украинцы смогли пройти", – сказал он.

Зеленский напомнил об успехах Сил обороны Украины, которые отразили российские атаки на северные регионы и Киев и освободили значительные территории востока и юга государства.

"Мы начали создание мощного воздушного щита, который может стать основой общеевропейского воздушного щита, и уже доказали, что у России нет таких ракет, которые нельзя было бы сбить. Мы уничтожили в боях всю, я подчеркиваю, всю наиболее боеспособную часть российской армии" .

Зеленский поблагодарил Болгарию за поддержку украинцев, которые нашли убежище в этой стране после начала полномасштабной войны – в общей сложности более 140 тысяч граждан. Он добавил, что Украина старается сделать все возможное, чтобы эти люди могли как можно быстрее вернуться домой. И подчеркнул, что победа Украины – реальна, а все зависит "только от одного фактора: от количества и мощности той важной поддержки, которую мы используем для обороны, прежде всего, поддержки вооружением ".

"Но также – от поддержки санкциями против России за террор, финансами – для нашей социальной стабильности в такое время – время войны и, что не менее важно, – мотивацией для наших людей. Люди должны видеть и чувствовать, что мир видит и чувствует, через какую боль проходят украинцы, чтобы защитить для себя и своих детей ровно те же ценности, которыми наслаждается каждая свободная нация", – сказал Зеленский.

Президент Украины также развенчал один из распространенных пропагандистских пророссийских нарративов – утверждение, что помощь Украине, в частности оружием или санкциями, якобы делает войну дольше и не помогает восстановить безопасность.

"Видимо, вы могли слышать такие абсурдные утверждения. Всегда важно опровергать их, потому что война - это время, когда любое игнорирование реальности расхолаживает и мешает закончить войну. Реальность говорит сама за себя, а именно: мы смогли существенно уменьшить масштаб этой войны . Прежде всего благодаря оружию, которое мы получаем", - заметил Зеленский.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, прибыл с визитом в Болгарию. В ходе его визита стороны подписали декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины и сотрудничестве в сфере энергетики. Также парламент Болгарии проголосовал за членство Украины в НАТО и за поддержку украинской Формулы мира.
  • После Болгарии Владимир Зеленский вечером 6 июля отправился в Чехию.
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