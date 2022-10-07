Украинские воины освободили село Грековка Луганской области
Глава Луганской ОВА сообщил об официальной деоккупации ВСУ села Грековка Луганской области
Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Уже официально: село Грековка Краснореченского поселкового общества Сватовского района Луганской области освобождено от оккупантов!" – написал Гайдай.
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