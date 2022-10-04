Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины.

"4 октября подразделения одной из бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Малая Александровка на Херсонщине", - говорится в сообщении.

Украинские десантники из 46-й бригады обещают, что "продолжение следует", а украинский флаг продолжит свое победное шествие по Югу нашей страны.

Украинские воины активизировали контрнаступление на Юге Украины. Так, сегодня, 4 октября, Минобороны подтвердило освобождение Давыдова Брода, а депутат облсовета – Большой Александровки.

Также 4 октября сообщили о том, что на Харьковщине ВСУ освободили Боровскую Андреевку и Богуславку.

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