Украинские воины нанесли удары по 2 позициям зениток врага и поразили 2 пункта управления и 6 районов сосредоточения россиян
Украинская авиация за сутки нанесла удары по 2 позициям зенитных ракетных комплексов РФ, а ракетные и артиллерийские войска поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники
Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 17 ноября.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки, 16 ноября, нанесла удары по 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника.
А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.
- Ранее Вооруженные Силы Украины уничтожили в Чернобаевке российскую радиолокационную станцию "Подлит". Эту новейшую РЛС начали поставлять в армию РФ в 2015 году.
- Также украинские силы продолжают контролировать ситуацию на Юге. ВСУ 15 ноября ликвидировали 17 кафиров, уничтожили и повредили автобронетехнику, самоходные артустановки, а также 2 склада боеприпасов.
- В среду, 16 ноября, Вооруженные Силы Украины в Запорожье повредили железнодорожный мост, который кафиры использовали для собственной логистики.
- 17 ноября в Генштабе подтвердили уничтожение штаба оккупантов в Мелитополе. Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными по области.
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