Украинские воины на Востоке 10 мая уничтожили 260 врагов и более 20 единиц техники

Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".

"10 мая наши защитники на востоке Украины уничтожили: личного состава – до 260, танков – 4, БТР – 2, БМП – 2, САУ – 4, АТТ – 7, БПЛА – 2", - говорится в сообщении.

В смежном районе защитники Донбасса отбили 12 атак врага, уничтожили более 40 единиц техники, вертолет и 3 беспилотника

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