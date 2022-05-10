Украинские воины на Востоке 10 мая уничтожили 260 врагов и более 20 единиц техники
В течение суток российские войска совершили 4 атаки на восточном направлении обороны
Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".
"10 мая наши защитники на востоке Украины уничтожили: личного состава – до 260, танков – 4, БТР – 2, БМП – 2, САУ – 4, АТТ – 7, БПЛА – 2", - говорится в сообщении.
- В смежном районе защитники Донбасса отбили 12 атак врага, уничтожили более 40 единиц техники, вертолет и 3 беспилотника
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