Об этом сообщают на официальной странице ОТГ "Восход" в Facebook.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 6 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 48; минометов – 2; АТТ – 3".

По сообщению Минобороны 6 июня, в Северодонецке артиллерия врага кое-где превосходит украинский в 10 раз, но ВСУ вытесняют оккупантов.

Военный эксперт Сергей Згурец назвал события в Северодонецке активным уничтожением российской пехоты.

По состоянию на утро 6 июня российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

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