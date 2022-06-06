Украинские воины на Восточном направлении уничтожили 48 оккупантов, 2 миномета, - ОТГ "Восток"
Защитники сдерживают агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
Об этом сообщают на официальной странице ОТГ "Восход" в Facebook.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 6 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 48; минометов – 2; АТТ – 3".
- По сообщению Минобороны 6 июня, в Северодонецке артиллерия врага кое-где превосходит украинский в 10 раз, но ВСУ вытесняют оккупантов.
- Военный эксперт Сергей Згурец назвал события в Северодонецке активным уничтожением российской пехоты.
- По состоянию на утро 6 июня российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.
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