Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Продолжаются позиционные бои, враг пытается контратаковать, но безрезультатно. За эти сутки в целом произошло 3 боевых столкновения на этом направлении, 249 раз враг бил по нашим позициям разными типами артиллерии, 2 авианалета ими было совершено", - говорит Череват.

В то же время, на Бахмутском направлении украинские защитники продолжают контратаковать.

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"На флангах наши военные прошли от 250 до 700 метров, сдвинув тем самым врага. Так, 66 кафиров было уничтожено, 83 получили ранения, 3 попали в плен. В то же время было уничтожено 2 БМП врага, 2 боевые машины десанта, 1 БТР, 1 БТР "Нона", гаубица Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами", - подытожил военный.

Офицер рассказал, что украинские защитники отбивают врага всеми силами и средствами, получаемыми от зарубежных партнеров. Наши воины преуспевают, несмотря на численное превосходство армии РФ, используя свое мастерство и его ошибки.

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"Пока они проводят ротационные мероприятия, и мы обязательно это используем в своих целях. Мы знаем лучшую местность, имеем определенные разведывательные данные, у нас на порядок мощнее работают штабы. Так что с минимальными силами и средствами мы всегда достигаем преимущества, и пусть по несколько сот метров продвигаемся каждый день, но освобождаем нашу землю", - добавил Череватый.

Последние новости о событиях вблизи Бахмута

5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала , что ВСУ по некоторым направлениям перешли к контрнаступательным действиям, а также широким фронтом двигаются на Бахмутском направлении, занимая господствующие позиции.

7 июня подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбило очередной вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан вблизи Бахмута Донецкой области.

8 июня сообщалось, что за сутки 3-я штурмовая бригада ВСУ оттолкнула российское войско на 1,8 км вдоль фронтовой линии и на 1,2 км в глубину близ Бахмута Донецкой области.

Спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин отметил, что на линии фронта продолжается разведка боем со стороны ВСУ .

11 июня в ISW сообщили о том, что ВСУ ведут контрнаступление на четырех направлениях и достигают существенных успехов.

Вчера минобороны Британии подсчитало , что за каждые 48 см захваченной территории в Бахмуте Россия теряла одного солдата убитым или раненым.