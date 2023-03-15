Украинские воины на Бахмутском направлении приземлили российский самолет
15 марта стало известно, что украинские военные сбили российский бомбардировщик, предположительно Су-24
Об этом информирует пресс-служба Сухопутных войск .
93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" приземлила, как комментируют военные: "навеки вражеский кацаполит".
Сообщается, что ликвидировали российский самолет наши воины на Бахмутском направлении.
Вероятно, это был советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Су-24.
- За 14 марта ВСУ отразили более 90 атак врага, а также поразили места развертывания ЗРК и ПВО.
- Морпехи за день уничтожили 21 россиянина и 3 танка.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине минимум 161 520 военных, 3492 танка и 502 реактивные системы залпового огня.
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