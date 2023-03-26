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Украинские воины ликвидировали российского командира Дмитрия Лисицкого, атаковавшего окруженных в Иловайске, - Бутусов

26 мартa, 2023 воскресенье
18:30
война с Россией

26 марта военнослужащие Украины ликвидировали командира РФ Дмитрия Лисицкого, руководившего атаками наших бойцов, окруженных в Иловайске

Об этом информирует главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

"Сегодня украинские воины снова отомстили за Иловайск – ликвидировали командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка Дмитрия Лисицкого", – пишет Бутусов.

Сообщается, что Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247 гвардейского десантно-штурмового полка РФ, которая атаковала подразделения украинских воинов, которые вырывались из оцепления в 2014 году в Иловайске близ села Горбатенко Донецкой области.

Впоследствии в январе 2015-го российского командира наградили званием герой РФ.

"247-й полк терпит большие потери во время вторжения в Украину 2022 года, ликвидация Лисицкого серьезно ослабит боеспособность полка", – разъясняет журналист.

Справочно. Бои за Иловайск известны также как Иловайский котел - боевые действия, развернувшиеся под городом Иловайск Донецкой области в ходе российско-украинской войны в августе 2014 года. На начальном этапе украинские войска окружали пророссийские боевики, а с 24 августа нашей группировке в тыл зашло значительное количество регулярных войск РФ, изменив ход боев.

18 августа, в ходе ожесточенных боев, украинские силовики, значительной частью состоявшие из добровольческих батальонов, вошли в Иловайск. Они смогли взять под свой контроль часть города, однако после мероприятия значительных сил регулярных российских войск 23-24 августа в тыл украинской группировки с территории РФ, а также из-за дезертирства отдельных украинских подразделений, иловайская группировка оказалась в окружении.

В ночь с 28 на 29 августа Путин обратился к "силам ополчения" с призывом открыть гуманитарный коридор для оказавшихся в окружении украинских военных. В 8:15 украинские военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно договоренным с российской стороной маршрутам. Сначала украинские колонны беспрепятственно двигались мимо российских укрепленных позиций, однако через некоторое время российские войска открыли огонь, расстреляв колонны на марше.

По состоянию на конец августа 2017 г. был практически завершен процесс установления, идентификации и перезахоронения погибших. Согласно данным Национального военно-исторического музея, в тех боях 7-31 августа 2014 года пало 368 украинских бойцов, 18 считают пропавшими без вести.

Остафийчук отметил, что СБУ сообщила о подозрении начальнику российского Генштаба, а также десяти российским военным, присутствие которых точно установлено во время иловайских событий в августе.

Служба безопасности Украины установила присутствие 3,5 тысяч российских военных во время вооруженного противостояния в Иловайске в августе 2014 года.

27 августа 2021 сообщалось, что Офис генпрокурора не установил причинно-следственную связь между действиями украинского военного командования и гибелью бойцов АТО во время боев за Иловайск в 2014 году.

8 апреля 2021 года Украина направила в Гаагу материалы по Иловайску и боям за ДАП.

15 ноября 2021 года временная следственная комиссия Верховной Рады назвала предварительные причины, которые привели к Иловайской трагедии. Среди факторов, обусловивших трагические события, ВСК называет тот факт, что руководство государства не ввело военное положение в стране.

военные силы Украины
Донетчина
Иловайский котел
Іловайськ
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