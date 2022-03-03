Украинские воины ликвидировали генерал-майора РФ Андрея Суховецкого. Фото
Украинские военные ликвидировали командира российской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии
Об этом сообщил представитель "Союза десантников России" в Кировской области Сергей Чипилев, – информирует Еспресо.TV .
Украинские воины ликвидировали российского оккупанта – командира российской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.
Российские СМИ сообщают, что на этом посту он состоял с октября 2021 года. Участвовал в боях в Сирии, Чечне и Афганистане. Его похоронят 5 марта.
- Напомним, украинские пограничники и военные вышли на линию государственной границы Сумской области.
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