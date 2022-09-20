Украинские воины ликвидировали 70% личного состава оккупантов в Сватово, - Генштаб ВСУ
Военные Вооруженных Сил Украины уничтожили 70% личного состава российских оккупантов в Сватово Луганской области, в Новоайдаре - поразили район сосредоточения вооружения и военной техники врага
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Как отмечается, в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области подтверждено успешное огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники противника 18 сентября.
"Тогда были ликвидированы и выведены из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны нанесли поражение по району сосредоточения живой силы врага. Известно, что 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли.
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