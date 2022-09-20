Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Как отмечается, в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области подтверждено успешное огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники противника 18 сентября.

"Тогда были ликвидированы и выведены из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны нанесли поражение по району сосредоточения живой силы врага. Известно, что 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb