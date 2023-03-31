Об этом информирует ОК "Юг" .

"Демилитаризовано 17 оккупантов, 10 единиц вооружения и техники, среди которых станция радиоэлектронной борьбы, антидроновое ружье, наземный пункт управления БПЛА", - пишет прессслужба.

Сообщается, что украинские бойцы также ликвидировали два миномета, столько же дронов-разведчиков, танк и две единицы автобронетехники.

Кроме того, защитники уничтожили состав боеприпасов российской противовоздушной обороны, полевой боеснабжение и наблюдательный пункт.