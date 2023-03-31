Украинские воины ликвидировали 17 россиян, станцию РЭБ, пункт управления дронами и танк, - ОК "Юг"
Силы обороны к югу уничтожили 17 рашистов, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт управления дронами армии России и танк врага
Об этом информирует ОК "Юг" .
"Демилитаризовано 17 оккупантов, 10 единиц вооружения и техники, среди которых станция радиоэлектронной борьбы, антидроновое ружье, наземный пункт управления БПЛА", - пишет прессслужба.
Сообщается, что украинские бойцы также ликвидировали два миномета, столько же дронов-разведчиков, танк и две единицы автобронетехники.
Кроме того, защитники уничтожили состав боеприпасов российской противовоздушной обороны, полевой боеснабжение и наблюдательный пункт.
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