Украинские воины "демилитаризовали" капитана российской армии Алексея Скорикова, - офицер ВСУ Штефан
ВСУ уничтожили очередного оккупанта высокого ранга
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Капитан Алексей Скориков сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – написал Анатолий Штефан.
- Напомним, на войне России против Украины ликвидировали старшего лейтенанта армии РФ Максима Громова
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.42
- Актуальное
- Важное