Об этом оба министра написали в Twitter.

"Имел телефонный звонок с Ллойдом Остином. Мы благодарны за очередной пакет помощи в сфере безопасности, особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких нападений России. Наши воины-патриоты быстро освоят эти системы. Они неоднократно доказывали свое мастерство", - заявил Алексей Резников.

Его американский коллега подтвердил "непреклонную преданность США поддержке Украины" и пообещал "дальнейшие усилия США по оказанию помощи в области безопасности".

"Сегодня я поговорил со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить дальнейшие усилия США по оказанию помощи в области безопасности и укрепить непреклонную преданность США поддержке Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили, в частности, предоставление Украине батарей Patriot и других ключевых средств.

"На фоне непрерывных атак России на важнейшую гражданскую инфраструктуру Остин повторил, что противовоздушная оборона является приоритетом помощи США в обеспечении безопасности Украины", – говорится в отчете.

Напомним, 21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.

В Воздушных силах заявили , что ВСУ смогут овладеть Patriot за несколько месяцев.

После заявления США о поставках Украине Patriot немецкая оппозиция обратилась в федеральное правительство с просьбой предоставить Киеву такие системы вооружения.

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