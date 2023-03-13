Украинские военные завершили обучение на танках Leopard в Испании

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вооруженные силы Испании.

Обучение на военной базе в северо-восточном городе Сарагоса прошли 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков

"Это было напряженно", – сказал испанский преподаватель капитан Контрерас.

Испанский военный отметил, что украинцы вернутся домой с "очень приемлемыми знаниями" о танках Leopard.

"Хотя танки были разными, было много совпадающих систем, и это значительно облегчило работу. Вместе с тем, вместе с мотивацией, которую привнес личный состав, и их желанием учиться, мы видим, что они очень хорошо подготовлены к ведению боя", – сказал капитан Контрерас.

Издание отметило, что у одного из украинских учащихся на рукаве под украинским флагом была нашивка с надписью "Свобода или смерть".