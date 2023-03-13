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Украинские военные завершили обучение на танках Leopard в Испании

13 мартa, 2023 понедельник
22:04
война с Россией

В понедельник, 13 марта, более полусотни украинских военных завершили четырехнедельные тренировки по управлению боевым танком Leopard 2A4 в Испании

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вооруженные силы Испании.

Обучение на военной базе в северо-восточном городе Сарагоса прошли 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков

"Это было напряженно", – сказал испанский преподаватель капитан Контрерас.

Испанский военный отметил, что украинцы вернутся домой с "очень приемлемыми знаниями" о танках Leopard.

"Хотя танки были разными, было много совпадающих систем, и это значительно облегчило работу. Вместе с тем, вместе с мотивацией, которую привнес личный состав, и их желанием учиться, мы видим, что они очень хорошо подготовлены к ведению боя", – сказал капитан Контрерас.

Издание отметило, что у одного из украинских учащихся на рукаве под украинским флагом была нашивка с надписью "Свобода или смерть".

  • В конце февраля в Украину прибыли первые танки Leopard, предоставленные Украине партнерами.
  • Канада пообещала предоставить Украине в общей сложности 8 танков Leopard 2.
  • Испания начала ремонт танков Leopard для передачи Украине и подготовки экипажей.
  • 7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил об отправке Украине 10 танков Leopard 2 до конца недели (до 12 марта) в дополнение к 4 уже отправленным.
  • Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что до конца марта Украина получит 18 танков Leopard 2A6 от Германии и 3 танка от Португалии.
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