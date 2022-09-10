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Украинские военные зашли в Купянск

10 сентября, 2022 суббота
15:23
война с Россией

Спецназназовцы Службы безопасности Украины зашли в Купянск Харьковской области

Об этом сообщила СБУ в телеграме.

"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше! Слава Украине!" - отметили в спецслужбе.

  • По состоянию на 10 сентября, по информации Института изучения войны, Украина в ходе контрнаступления освободила 2,5 тыс. кв. км территории Харьковской области, оккупированной россиянами.

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