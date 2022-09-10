Украинские военные зашли в Купянск
Спецназназовцы Службы безопасности Украины зашли в Купянск Харьковской области
Об этом сообщила СБУ в телеграме.
"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше! Слава Украине!" - отметили в спецслужбе.
- По состоянию на 10 сентября, по информации Института изучения войны, Украина в ходе контрнаступления освободила 2,5 тыс. кв. км территории Харьковской области, оккупированной россиянами.
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