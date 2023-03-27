Украинские военные закончили обучение на танках в Великобритании
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины завершили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на минобороны Британии.
Украинские экипажи и танки прибудут на позиции вовремя для весеннего контрнаступления, говорят в британском минобороны.
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинские солдаты вернутся домой лучше оснащенными и обученными.
"Вдохновляет наблюдать за решимостью украинских солдат, завершивших обучение на танках Challenger 2 на британской земле. Мы будем продолжать поддерживать их и делать все возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал он.
Читайте также: Чем отличается британский танк Challenger 2 и когда он приедет в ВСУ
Украинские экипажи прошли учебные инструкции, как командовать, водить и работать слаженно на танках Challenger 2, а также эффективно идентифицировать цели и поражать их.
"Для команды центра боевых маневров было честью провести это обучение для наших украинских партнеров. Мы все были поражены продемонстрированным уровнем компетентности, и мы не сомневаемся, что наши друзья будут использовать танки Challenger 2 эффективнее всего в будущих боях, когда они будут бороться за свою родину" , – сказал лейтенант Джон Стоун, руководивший учебной миссией.
Отмечается, что кроме 14 британских танков Challenger, Британия отправляет Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.
- 29 января украинские военные прибыли в Великобританию на обучение на западных танках Challenger 2
- 30 января министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что танки Challenger 2 прибудут в Украину к лету.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное