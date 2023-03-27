Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на минобороны Британии.

Украинские экипажи и танки прибудут на позиции вовремя для весеннего контрнаступления, говорят в британском минобороны.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинские солдаты вернутся домой лучше оснащенными и обученными.

"Вдохновляет наблюдать за решимостью украинских солдат, завершивших обучение на танках Challenger 2 на британской земле. Мы будем продолжать поддерживать их и делать все возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал он.

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Украинские экипажи прошли учебные инструкции, как командовать, водить и работать слаженно на танках Challenger 2, а также эффективно идентифицировать цели и поражать их.

"Для команды центра боевых маневров было честью провести это обучение для наших украинских партнеров. Мы все были поражены продемонстрированным уровнем компетентности, и мы не сомневаемся, что наши друзья будут использовать танки Challenger 2 эффективнее всего в будущих боях, когда они будут бороться за свою родину" , – сказал лейтенант Джон Стоун, руководивший учебной миссией.

Отмечается, что кроме 14 британских танков Challenger, Британия отправляет Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.