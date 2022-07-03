Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады добыли в бою трофейную технику - новейшую российскую БМП-3. Во время штурма позиций россияне позорно бежали, бросив практически целую боевую машину с боекомплектом".

После боя машину доставили в ремонтный батальон на осмотр, во время которого установили, что БМП - 2017 года выпуска и имеет пробег всего 3 тыс. км. Также в ней ни разу не распаковывался ремкомплект.

"Никаких серьезных повреждений у машины не нашли, единственная "неисправность" - страшная вонь внутри, словно там месяц жил взвод грязных, потных и немытых орков. Ремонтники вычистили машину и вооружение, проверили основные узлы и отдали в подразделение на передовую. Теперь БМП-3 будет бить своих бывших хозяев", - отметили в Генштабе ВСУ.

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