Украинские военные захватили в бою трофейную новейшую БМП оккупантов
Закарпатские горные штурмовики захватили в бою трофейную российскую БМП-3 с боекомплектом
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"Штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады добыли в бою трофейную технику - новейшую российскую БМП-3. Во время штурма позиций россияне позорно бежали, бросив практически целую боевую машину с боекомплектом".
После боя машину доставили в ремонтный батальон на осмотр, во время которого установили, что БМП - 2017 года выпуска и имеет пробег всего 3 тыс. км. Также в ней ни разу не распаковывался ремкомплект.
"Никаких серьезных повреждений у машины не нашли, единственная "неисправность" - страшная вонь внутри, словно там месяц жил взвод грязных, потных и немытых орков. Ремонтники вычистили машину и вооружение, проверили основные узлы и отдали в подразделение на передовую. Теперь БМП-3 будет бить своих бывших хозяев", - отметили в Генштабе ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное