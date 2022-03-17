Украинские военные захватили российскую станцию для разведки и корректировки огня и уничтожили оккупантов

Об этом заявило Командование ССО ВСУ .



"Очередной трофей воинов Сил спецопераций Украины – российская РЛС "Фара". Эта портативная радиолокационная станция предназначена для разведки местности, обнаружения людей и техники, наведения и корректировки огня по выявленным целям", - говорится в сообщении.



Эти характеристики не помешали украинским военным подобраться вплотную к российским военным и пополнить перечень трофеев.



"Что касается бывших владельцев захваченного комплекса, они также пополнили статистику по увеличению количества удобрений для украинского чернозема", - отметили в ССО ВСУ.

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