Украинские военные захватили российскую станцию для разведки и корректировки огня и уничтожили оккупантов
ССО ВСУ захватили российскую радиолокационную станцию для разведки, наведения огня и обнаружения людей или техники и убили оккупантов
Об этом заявило Командование ССО ВСУ .
"Очередной трофей воинов Сил спецопераций Украины – российская РЛС "Фара". Эта портативная радиолокационная станция предназначена для разведки местности, обнаружения людей и техники, наведения и корректировки огня по выявленным целям", - говорится в сообщении.
Эти характеристики не помешали украинским военным подобраться вплотную к российским военным и пополнить перечень трофеев.
"Что касается бывших владельцев захваченного комплекса, они также пополнили статистику по увеличению количества удобрений для украинского чернозема", - отметили в ССО ВСУ.
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