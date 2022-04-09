Украинские военные захватили пушку МСТА-Б и несколько БТР оккупантов

Об этом заявило командование ССО .



"Несколько единиц вражеской техники захватила группа ССО Украины во время выполнения специальных задач. В частности, речь идет о пушке МСТА-Б и нескольких БТР. Увлеченная пушка вместе с боекомплектом будет прекрасно справляться с задачей по уничтожению российских оккупантов. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями ", – говорится в сообщении.

Ранее ССО уничтожили российский ЗРК "Бук" и зачистили местность от оккупантов.

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