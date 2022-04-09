Украинские военные захватили пушку МСТА-Б и несколько БТР оккупантов
Украинские Силы спецопераций захватили несколько российских БТР и пушку МСТА-Б с боекомплектом
Об этом заявило командование ССО .
"Несколько единиц вражеской техники захватила группа ССО Украины во время выполнения специальных задач. В частности, речь идет о пушке МСТА-Б и нескольких БТР. Увлеченная пушка вместе с боекомплектом будет прекрасно справляться с задачей по уничтожению российских оккупантов. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями ", – говорится в сообщении.
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