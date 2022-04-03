Украинские военные захватили брошенный россиянами ЗРК "Бук"

О находке сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины.



"На эту находку натолкнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления. Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов, воины обнаружили российский ЗРК "Бук". Рядом с покинутым зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян, в котором они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение. Воины ССО благодарны рашистам за подарки и продолжают поиски, чтобы полностью "отблагодарить" их за трофеи", - говорится в сообщении.



Справка. ЗРК "Бук" - семейство самоходных зенитно-ракетных комплексов, предназначенных для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями (крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты, БПЛА и т.д.) на малых и средних высотах (от 30 м до 14-18 км), в условиях интенсивного радиопротиводействия.

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