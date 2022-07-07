Украинские военные зачистили Змеиный: на острове уничтожены 30 единиц российской техники и поднят государственный флаг
Украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, несколько месяцев находившийся под контролем российских войск, и зачистили остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов
В штабе Сухопутных войск ВСУ заявили, что "украинские военные установили флаг Украины на острове Змеиный".
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, добавил: "Государственный флаг Украины установлен на о. Змеином - поселок Белое Измаильского района Одесской области".
Также сообщил, что на нем нанесен текст: "ГУР МОУ. "Помни, "русский военный корабль", остров Змеиный – это Украина!" – и добавлена подпись начальника Одесской ОВА Максима Марченко.
Главное управление разведки на своей странице добавило, что операция по освобождению острова Змеиный от российских оккупантов длилась около двух месяцев.
"Участие в которой принимали специальные подразделения ГУР МО Украины и Сил специальных операций ВС Украины, группы "Альфа" Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины при поддержке мощных подразделений отечественной артиллерии, Военно-Морских Сил и Воздушных Сил ВС Украины. В ходе операции украинские воины, проявившие мужество и героизм, заставили врага покинуть оккупированный украинский остров", - говорится в сообщении.
Также добавили, что сегодня состоялся завершающий этап операции, в ходе которого специальные подразделения ГУР МО Украины и ССО ВС Украины под командованием генерал-майора Андрея Ковальчука выполнили задание по зачистке острова Змеиный, подтвердили уничтожение около 30 единиц вражеской техники и обнаружили брошенную противником амуницию.
Как символ Победы украинские воины установили на острове Змеиное Государственный Флаг Украины, который был доставлен на остров раньше.
- Напомним, 24 февраля к острову Змеиный подошли два корабля, россияне требовали сдаться от военнослужащих Измаильского пограничного отряда. Пограничники ответили "Русский корабль, иди нах#й" – однако войска РФ обстреляли и захватили остров.
- 30 июня россияне сбежали со Змеиного после ударов украинских войск, но назвали это "жестом доброй воли".
- 4 июля украинцы сбросили на остров флаг, а теперь его смогли установить.
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