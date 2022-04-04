Украинские военные за сутки в зоне ООС уничтожили более 40 россиян и сбили 2 самолета
Группировка Объединенных сил в течение 3 апреля отразила 7 атак врага
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"3 апреля, украинские защитники уничтожили 2 единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом. Подразделения ПВО сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат оккупантов, а также подбили российский самолет Ил-22", - говорится в сообщении.
В общей сложности, в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 46 танков, 92 единицы бронированной и 87 автомобильной техники, 27 артиллерийских систем, 10 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета и крылатую ракету противника.
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