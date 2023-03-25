Об этом сообщили в строительстве Генштаба.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения противника, 2 зенитно-ракетных комплекса, состав боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

За прошедшие сутки РФ нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов по позициям украинских войск

"За прошедшие сутки российская федерация нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, погибли мирные люди", - говорится в сообщении.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Наши защитники отразили на них 59 атак противника.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Реки и Мирополья Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное и Тополя на Харьковщине.

Купянское и Лиманское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Терны и Спорное Донецкой области.

Бахмутское направление: враг обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.

Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления: вражеских обстрелов подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник обстреливал населенные пункты Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное на Запорожье, Берислав, Широкая Балка и Херсон.

В Энергодаре российские оккупанты организуют детям старших классов "экскурсии" на Ростовскую АЭС

Сообщается, что в Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск, на Ростовскую АЭС.

Также отмечается, что российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях.

"Недавно, 22 марта, военнослужащие федеральной службы национальной гвардии российской федерации провели рейд по населенному пункту Чаплинка Херсонской области. Во время проверки особому вниманию подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны", - говорится в сводке.