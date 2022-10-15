Украинские военные за сутки отразили атаки в районах 13 населенных пунктов и ударили по 40 районам сосредоточения россиян, - Генштаб ВСУ
Украинские военные 14 октября ударили по 40 районам сосредоточения оккупантов, сбили 9 дронов и поразили 20 складов с боеприпасами
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
В течение 14 октября украинская авиация около 30 раз ударили по оккупантам. Она поразила 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, три зенитных ракетных комплекса врага. ПВО ВСУ сбило девять российских беспилотников.
Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения оккупантов, вооружения и военной техники, 12 складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и 20 других важных целей россиян.
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