Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

В течение 14 октября украинская авиация около 30 раз ударили по оккупантам. Она поразила 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, три зенитных ракетных комплекса врага. ПВО ВСУ сбило девять российских беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения оккупантов, вооружения и военной техники, 12 складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и 20 других важных целей россиян.

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