Украинские военные за два часа уничтожили беспилотник и два самолета оккупантов

Об этом сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в телеграме.

"13 сентября с 14:00 по 16:00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены три воздушных цели – один БПЛА оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Херсонской области воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили российский бомбардировщик Су-24. А в Донецкой области зенитчики Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" приземлили штурмовик Су-25 оккупантов.