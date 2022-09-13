Украинские военные за два часа уничтожили беспилотник и два самолета оккупантов
Сегодня, 13 сентября, украинские военные за два часа уничтожили беспилотник оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов
Об этом сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в телеграме.
"13 сентября с 14:00 по 16:00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены три воздушных цели – один БПЛА оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Херсонской области воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили российский бомбардировщик Су-24. А в Донецкой области зенитчики Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" приземлили штурмовик Су-25 оккупантов.
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