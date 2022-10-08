Украинские военные за 8 октября поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники российских оккупантов
Ракетные войска и артиллерия за субботу, 8 октября, поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и десять других важных объектов
Об этом сообщил в facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не могут справиться с потоком раненых оккупантов", - говорится в сообщении.
Кроме того, Генштаб подтвердил прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков. В указанное заведение направлен дополнительный медперсонал.
Также за текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов: Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.
"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА "Орлан", - говорится в сообщении.
- Украинская ПВО с начала суток 7 октября уничтожила два российских беспилотника и два вертолета.
- 7 октября одно из зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Запад" уничтожило три вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 на Юге Украины.
- 8 октября украинские военные вблизи Белгорода-Днестровского ликвидировали российский беспилотник.
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