Об этом сообщил в facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не могут справиться с потоком раненых оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Генштаб подтвердил прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков. В указанное заведение направлен дополнительный медперсонал.

Также за текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов: Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА "Орлан", - говорится в сообщении.

Украинская ПВО с начала суток 7 октября уничтожила два российских беспилотника и два вертолета.

7 октября одно из зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Запад" уничтожило три вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 на Юге Украины.

8 октября украинские военные вблизи Белгорода-Днестровского ликвидировали российский беспилотник.

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