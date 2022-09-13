Об этом в телеграме сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ .

"Первый пленный узбек", - пишет Стратком.

Сообщается, что гражданин Узбекистана Ахмедов Мухредин Сали-оглы воевал на стороне России в Украине. 22-летний минометчик 120-мм минометной батареи российской частной военной компании "Редут".

Наемник до вербовки учился в московском вузе. На войну в Украине пошел из-за денег.

Украинские военные взяли в плен узбека в окрестностях Балаклеи Харьковской области.

"Граждане Узбекистана, представители других больших тюркских народов, вам не стоит ехать на войну в Украину как российское пушечное мясо и умирать за хотелки Путина. Оставайтесь дома и несите благо своим странам", - добавляют в ведомстве.

По сообщению ОК "Юг" 12 сентября, ВСУ за две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсонщины.

Военный эксперт Рыженко в эфире Еспресо сообщил , что раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой.

11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные получили российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники.

Также на Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14-й ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов.

12 сентября стало известно, что украинские войска освободили четыре населенных пункта - Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица - и взяли под контроль нашу границу.

В селе Терновая подняли украинский флаг.

Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого показали освобожденное от оккупантов село Чкаловское Харьковской области.

12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Терновая и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра .

Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Терновая, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.

Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.

Вооруженные силы Украины вернули уже около 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных рашистами территорий.

В освобожденном селе Зализничное Харьковской области нашли тела четырех замученных гражданских.

Украинские пограничники показали , как зачищают освобожденный от российской армии Волчанск Харьковской области.

Украинские пограничники взяли в плен российского артиллериста, который с начала марта обстреливал населенные пункты на Харьковщине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb