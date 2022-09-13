Украинские военные взяли в плен вблизи Балаклеи узбека, воевавшего за РФ
ВСУ взяли в плен вблизи Балаклеи на Харьковщине узбека, воевавшего в Украине на стороне России из-за денег
Об этом в телеграме сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ .
"Первый пленный узбек", - пишет Стратком.
Сообщается, что гражданин Узбекистана Ахмедов Мухредин Сали-оглы воевал на стороне России в Украине. 22-летний минометчик 120-мм минометной батареи российской частной военной компании "Редут".
Наемник до вербовки учился в московском вузе. На войну в Украине пошел из-за денег.
Украинские военные взяли в плен узбека в окрестностях Балаклеи Харьковской области.
"Граждане Узбекистана, представители других больших тюркских народов, вам не стоит ехать на войну в Украину как российское пушечное мясо и умирать за хотелки Путина. Оставайтесь дома и несите благо своим странам", - добавляют в ведомстве.
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- Также на Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14-й ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов.
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- Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Терновая, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
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