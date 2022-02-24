Украинские военные взяли в плен двух российских оккупантов Ямпольского мотострелкового полка

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



"Военные 93 ОМБ ВСУ взяли в плен российских оккупантов! Они с 91701 Ямпольского мотострелкового полка. Путину для Гааги", - говорится в сообщении.







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