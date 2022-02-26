Украинские военные взяли в плен 4 россиян, после падения ИЛ-76 в Василькове погибли не все, - Цымбалюк
После падения ИЛ-76 в Василькове в Киевской области погибли не все российские военные. 4 оккупантов взяты в плен
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
"После падения ИЛ-76 ВКС РФ в Василькове погибли не все. 4 – пленных, умоляют Путина не посылать больше никого в украинский ад", – отметил он.
Взлетная полоса под огневым контролем.
"Никто сюда без разрешения не приземлится", – добавил журналист.
Напомним, бои в Василькове начались ночью на 26 февраля. Украинские силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом. Также военные сбили истребитель и два вертолета врага.
- По состоянию на утро 26 февраля, продолжавшиеся всю ночь бои в городе Василькове Киевской области заканчиваются. Атака отбита.
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