Украинские военные взяли в плен 4 россиян, после падения ИЛ-76 в Василькове погибли не все, - Цымбалюк

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"После падения ИЛ-76 ВКС РФ в Василькове погибли не все. 4 – пленных, умоляют Путина не посылать больше никого в украинский ад", – отметил он.

Взлетная полоса под огневым контролем.

"Никто сюда без разрешения не приземлится", – добавил журналист.



Напомним, бои в Василькове начались ночью на 26 февраля. Украинские силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом. Также военные сбили истребитель и два вертолета врага.

По состоянию на утро 26 февраля, продолжавшиеся всю ночь бои в городе Василькове Киевской области заканчиваются. Атака отбита.



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