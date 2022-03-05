Украинские военные выгнали из Николаева оккупантов, захватили их технику и взяли в плен нескольких военных РФ, - ОВА

Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и Нацполиция.



"Оккупантов выбили из города. У нас много трофейной техники", - написал Виталий Ким.



По его словам, россиян выгнали не только из Николаева, Кульбакиного, а сейчас они бегут - в основном в сторону Шевченко, Луча и Снегиревки. Глава ОВА отметил, что в городе нет никакой российской техники.



"Орки голодные будут просить есть. Можете их накормить, а потом задержать. Так сказать - гражданское задержание", - добавил Виталий Ким.



По его словам, есть потери среди мирных жителей Николаева.



"Огромное спасибо военным за их работу! Воздушную тревогу снимаем!" – подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Также Нацполиция совместно с ВСУ задержала российских захватчиков.

"+4, именно такое количество пленных российских военнослужащих, находившихся на подступах к Николаеву, задержали военные Вооруженных сил Украины вместе с полицейскими", - заявили в полиции.



Оккупанты попали в засаду у военного аэродрома, где с 4 марта идут бои. Пленных задержат в процессуальном порядке в соответствии с действующим законодательством.



Нацполиция призвала украинцев звонить по телефону в 102 в случае обнаружения подозрительных лиц.



"Закаляемся и помогаем друг другу!" - отметили в полиции.

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